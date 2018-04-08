سلامة: تنفيذ مؤتمر “سيدر” يبعِد انهيار لبنان

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث الى صحيفة “الحياة” في باريس، إن “نجاح المؤتمر تبعاً لبرنامج استثمار قدمه لبنان فيه أكثر من مئتي مشروع أكد صوابيتها البنك الدولي، لا يعني فقط أن لبنان باتت لديه إمكانية لتطوير بنيته التحتية واقتصاده، بل يظهر أيضاً حرص المجتمع الدولي على دعم لبنان اقتصادياً ومالياً”.

ونقل سلامة عن صندوق النقد الدولي تأكيده في التقرير الذي قدمه إلى المجتمعين في باريس، أن “الإصلاحات التي قدمها اللبنانيون وهي خفض العجز ٥ في المئة عن الناتج المحلي خلال خمس سنوات، إضافة إلى تنفيذ المشروع الاستثماري الذي قدمه لبنان، ستجعل منه بلداً أقوى من حيث ماليته واقتصاده، وتبعده عن الانهيار وأخطاره”.