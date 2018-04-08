الصراف يدين “الوقاحة الإسرائيلية المتمادية”

دان وزير الدفاع يعقوب رياض الصراف بشدة “الوقاحة الاسرائيلية المتمادية عبر اختراقها الدائم واستباحتها لكل المواثيق الدولية، الساعية الى تخريب الامن والاستقرار في لبنان عبر شتى الوسائل”.

وفي تصريح من دارته في بلدة كرم عصفور في عكار حذر الصراف من “ان اقدام العدو الاسرائيلي على استباحة الأجواء اللبنانية عبر طيرانه الحربي المعادي وتسيير طائراتهاالاستطلاعية المجهزة بكل المعدات التكنولوجية العسكرية، فوق عمق الداخل اللبناني، كما هو حاصل فوق جرود عكار والهرمل منذ بعد ظهر يوم الجمعة الماضي وحتى اليوم، امر مدان ومرفوض ولا يمكن السكوت عنه. واننا نحمل الحكومة الاسرائيلية مغبة اي عمل عدائي قد تقدم عليه في اي منطقة لبنانية”.

ودعا الصراف المجتمع الدولي الى “الوقوف الى جانب لبنان للجم الغطرسة الاسرائيلية الساعية دائما الى تهديد لبنان وترويع اهله، وتخريب الامن والاستقرار فيه، بما يتناقض ويهدد كل الجهود الدولية القائمة لحماية هذا الاستقرار”.