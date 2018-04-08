ترامب: فخورون بعلاقتنا مع لبنان

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالحكومة اللبنانية لتعزيزها الأمن والاقتصاد في البلاد، مؤكداً أنّ الولايات المتحدة فخورة بعلاقاتها مع لبنان وتدعم حكومته.

وتزامن إصدار البيان مع اختتام أعمال مؤتمر “سيدر” الذي عقد في باريس لدعم لبنان، حيث تلقت الدولة اللبنانية وعوداً استثمارية بقيمة 11 مليار دولار.

وقال ترامب في بيان وزعه البيت الأبيض، بحسب ما نقلت “روسيا اليوم”: “إنّ لبنان بلد يواجه تحديات لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك التدفق غير المسبوق للاجئين، والأثر المدمر لإيران وحزب الله، ولكن، كما نرى من نجاح المؤتمر، فإنّ لبنان هو أيضاً بلد يتمتع بإمكانيات هائلة وله كثير من الأصدقاء”.

وأضاف ترامب: “إنّ لبنان، تحت قيادة رئيس الوزراء سعد الحريري، يعالج هذه القضايا الملحة”.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنّ “لبنان قد أقرّ للسنة الثانية على التوالي الموازنة العامة، وزاد عدد قواته في جنوب البلاد، وهزم مؤيدي جماعة “داعش” الإرهابية المحظورة”. وقال إنّ لبنان سيجري قريباً “انتخابات برلمانية تاريخية، ما يدل على تعزيز الأمن فيه”.

كما أيّد ترامب “خطط تحفيز الاقتصاد من خلال الاستثمار ومكافحة الفساد وتحسين المساءلة”، معرباً عن “اعتقاده بأنّ خطط لبنان الطموحة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية توفر فرصة لتعزيز اقتصاد البلاد”، وقال: “ستعتمد الشركات الأميركية على الفرص الجديدة، التي توفرها الخطة الاستثمارية في لبنان”.

وخلص ترامب إلى القول: “إنّ الولايات المتحدة فخورة بعلاقاتها مع لبنان وتدعم حكومته”.