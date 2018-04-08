باسيل من باريس: نحن نملك الإرادة إنما ينقصنا القرار

أقام السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان، عشاء في ويستن باريس – فاندوم، في اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية – اوروبا، في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والمشاركين في المؤتمر.

وألقى باسيل كلمة نوه فيها بمؤتمر الطاقة في اوروبا “على رغم الظروف الصعبة والسريعة التي رافقته”، وقال: “الثقافة هي مصدر القوة الحقيقية للبنان الذي يتمتع شعبه بالثقافة والارادة والنضال بهدف الحفاظ على الوطن. أساس صمود لبنان على رغم ما يجري حوله، تصميم اللبنانيين على الحفاظ على نموذج البلد الذي يتمتع بثقافة انتصر خلالها على الارهاب والاحادية الموجودة في دول كثيرة حوله، واللذين جربا ان يتغلغلا فيه لكن اللبنانيين استطاعوا بثقافتهم هزمهما والمحافظة على تنوعهم. واللقاء اليوم باسم لبنان وباسم التنوع هو أكبر انتصار لكم وللبنان، والفضل يعود إليكم”.

وتوقف عند الذين تحدثوا في المؤتمر عن علاقتهم القوية ببلدهم الأم، “فلبنان لا يعيش بالمادة إنما بالتعلق الكبير به، وهذا التعلق هو استمرار لنا، ونسميه الطاقة الإيجابية والقدرة على الاستمرار والبقاء والحفاظ على لبنان. عندما نلتقي نغذي العاطفة ولبنان وإيمان اللبنانيين به، فوطننا يحتاج الى عاملين الاول الإرادة للبقاء والثاني القرار لكي يبنى، ونحن نملك الإرادة إنما ينقصنا القرار”.

أضاف: “مؤتمرات الطاقات الاغترابية تقام بتمويل منكم ومن الشركاء، فدولتنا لا تستطيع ان تؤمن لمنتشريها ال 14 مليون كلفة مؤتمر، ونحن اتخذنا القرار من خلال قانون استعادة الجنسية ومشاركة اللبنانيين في الانتخابات، كما اننا على موعد مع الديموقراطية وأنتم من خلال مشاركتكم في الانتخابات سترفعون مستوى الثقافة السياسية في لبنان، ما يعزز الحياة الديموقراطية. أنتم لا تساهمون فقط برسم مستقبل لبنان إنما برفع مستوى الثقافة السياسية والديموقراطية فيه. أنتم في بلد توجد فيه محاسبة ومساءلة وتجديد في الحياة السياسية، واعتقد ان هذه العدوى ستنتقل الى لبنان وستكون لكم مساهمة فيها. في لبنان أيضا ثقافة اقتصادية وغذائية ونعمل على تحسين الجودة”.

وتابع: “ورث اللبنانيون ثقافة كبيرة من وطن واكب ثقافات مهمة على مر السنين، ولن ينجح هؤلاء في الخارج او في لبنان الا اذا طبقوا هذه الثقافة التي تحمي لبنان. وللذين يسألون كيف علينا المحافظة على ثقافتنا، اقول لهم نحن الموجودين هنا وكثر غيرنا، يحملون هذا الكم الكبير من الثقافة اللبنانية التي تحافظ على لبنان وثقافته”.

وقال: “آمل في ان يكون لقاؤنا الجديد في 10 و 11 و 12 أيار المقبل، مناسبة للتشاور والتباحث وتعزيز تضامننا معكم. فكل سنة تزيد اعدادنا، وان شاء الله عندما سنترك هذه الوزارة نترك شيئا افضل من الذي تركوه لنا. اكيد سنترك قوانين وديبلوماسيين جددا يتدرجون على ايادي ديبلوماسيين قدامى لهم تقاليدهم وخبرتهم. سنترك وراءنا اللقاء الاغترابي الذي لا يمكن ان ينجح من دونكم. والذي يسأل ماذا تفعل الدولة لنا؟ اقول على مدى الازمان، يعتبر القطاع الخاص اقوى من الدولة، فأنتم الانتشار اليوم، أصبح لديكم القوانين والطريق وسنتابع، وأعدكم بأنني سأبقى أناضل حتى يتحقق إصدار قانون يتعلق بالضريبة على رسم دخول المغتربين، ورسم التملك. هناك رأيان، الاول يقول انه يجب ان نأخذ اموالهم والثاني ان علينا مساعدتهم وتشجيعهم على العودة والاستثمار. فكما أنجزنا قانون استعادة الجنسية والانتخابات والقروض الميسرة، سنعمل على إنشاء المجلس الوطني للانتشار”.

وختم باسيل: “آمل في ان تكون مشاركتكم في الانتخابات تعبيرا عن إرادتكم بالعودة الى لبنان وممارسة لبنانيتكم بشكل كامل، وهذا الأمر سيسمح لكم بالمشاركة اكثر في كل شيء يخص لبنان”.