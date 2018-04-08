ماذا حقق الجيش السوري خلال عمليته العسكرية على دوما؟

وسعت وحدات من الجيش العربي السوري نطاق سيطرتها في محيط مدينة دوما خلال عمليتها العسكرية الرامية إلى استكمال انجاز تحرير الغوطة الشرقية من الإرهاب.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدات من الجيش نفذت خلال الساعات القليلة الماضية رمايات مدفعية وصليات صاروخية وغارات جوية تمهيدية على تجمعات وتحصينات إرهابيي ما يسمى “جيش الإسلام” في بلدة الريحان شمال شرق دوما في الغوطة الشرقية تبعها دخول وحدات المشاة والدبابات التي اشتبكت بقوة مع الارهابيين الذين قتل معظمهم وفر الآخرون باتجاه مدينة دوما إلى الغرب منها.

ولفت المصدر الى أن العملية أدت ايضا إلى إحكام السيطرة على الطريق الرئيس الواصل بين مشفى ابن سينا ومدينة دوما الذي كان يعد محور إمداد وتحرك مهما للإرهابيين.