منحة إماراتية للجيش اللبناني

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديمها دعما للجيش وقوات الأمن اللبنانية بما يعادل 200 مليون دولار، وذلك استمرارا للجهود التي تبذلها في سبيل استقرار وازدهار لبنان وشعبه.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي للإمارات أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل دعمها المستمر لاستقرار لبنان ومؤسساته والوقوف إلى جانب الأشقاء في الظروف كافة ومن هذا المنطلق فإن الإمارات كانت على الدوام مشاركة في المؤتمرات وداعمة للجهود الساعية لدعم لبنان وشعبه.

وأضاف أنه في هذا الشأن يأتي دعم المؤسسة العسكرية بما يعادل 100 مليون دولار وقوات الأمن بما يعادل 100 مليون دولار أيضا.

وأكدت الوزارة حرص دولة الإمارات على ضمان استقرار لبنان وأمنه وذلك انطلاقا من وشائج الانتماء العربي المشترك، وضمن مسؤولية الإمارات الدولية تجاه الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما قالت الوزارة إن مناعة وقوة المؤسستين العسكرية والأمنية في لبنان أولوية لدولة الإمارات في هذه الظروف الدقيقة لما لذلك من دور في تعميق استقرار لبنان واستعادة دوره في محيطه الإقليمي.