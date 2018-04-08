عون: طالما أن الأسد باق في السلطة فنحن نعترف به

لفت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى أنّ “الرئيس السوري بشار الاسد هو حالياً رئيس لبلاده وعلينا التعامل مع الحكومة الموجودة ولا خيار آخر لدينا والعلاقات اللبنانية-السورية محدودة راهناً”، واضاف: “طالما انّ الاسد باق في السلطة فنحن نعترف به إذ ليس هناك من ممثل آخر لسوريا”، مؤكداً انّ “ما يحصل في الداخل السوري شأن سوري”.

عون، وفي مقابلة مع برنامج Internationales الفرنسي، قال: “حزب الله ليس حليفاً ثقيلاً وافراده لبنانيون يعيشون في قراهم على الحدود مع “اسرائيل” للدفاع عنها وعن لبنان وحرروا الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي”، موضحاً أنّ “انخراط حزب الله في الحرب السورية اتى بعدما تحولت الى حرب اقليمية اشترك فيها 84 بلداً ومن الطبيعي ان يعود الحزب الى لبنان قريباً بعد انتهائها”.

واشار الى أنّ “السلطة في لبنان تمارس سيادتها على الاراضي اللبنانية بشكل تام ومن دون ايّ تدخل من حزب الله، كما انّ الحزب لم يبادر الى مهاجمة “اسرائيل” وبالتالي فهو يلتزم بالاستقرار والسلام في البلد”، واضاف: “لا اعتقد ان اللبنانيين يعيشون مرحلة خوف من عودة الحرب. فهناك قلق من ان تأتي الحرب من الخارج وليس من الداخل”.

واعتبر عون أنّ “ما حصل مع رئيس الحكومة سعد الحريري في السعودية سابقاً يخالف القوانين الدولية”، وقال: “انا استندت على هذه القوانين للدفاع عن رئيس حكومة لبنان”، لافتاً الى أنّ “مساهمة السعودية في مؤتمر “سيدر” إشارة الى التقارب بين البلدين والمملكة هي دولة صديقة للبنان وما حصل بين البلدين منذ فترة كان عرضياً”.

وأوضح انّ “قيمة القروض والهبات التي نتجت عن مؤتمر “سيدر” ستساعد بلا شك على النهوض الاقتصادي للبنان”، مشيراً الى أنّ “لبنان شهد تدفقاً لعدد كبير من الارهابيين ولاسيما الى مناطقه الشمالية، إلا أنّ الجيش اللبناني انتصر عليهم ونعيش حالياً في ظل الامن والاستقرار”.

من جهة أخرى، اعتبر عون أنّ “قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب يشكل بداية للتخلي الاميركي عن القدس وهو اعطاها بمثابة هدية للاسرائيليين مع العلم انّه لا يملك الحق بذلك”.