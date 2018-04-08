الجيش الإسرائيلي يبدأ ببناء جدار على الحدود الجنوبية

أعلن الإعلام الحربي التابع لحزب الله أن “العدو الاسرائيلي بدأ صباح اليوم الأحد، عملية بناء الجدار الإسمنتي مقابل بلدتي كفركلا والعديسة في جنوب لبنان على طول الشريط الحدودي الفاصل بين البلدتين وفلسطين المحتلة”، مشيراً إلى أن “من الملفت أن العدو تجنب وضع قواعد للجدار في النقاط المتحفظ عليها من قبل الجانب اللبناني مقابل بلدة العديسة بعد أن كان المخطط يمر في وسط هذه النقاط، بل ولجأ للتفاوض عبر اليونيفل حول هذه النقاط”.

#لبنان

بدأ العدو "الاسرائيلي" صباح اليوم الأحد، عملية بناء الجدار الإسمنتي مقابل بلدتي كفركلا والعديسة في جنوب لبنان على طول الشريط الحدودي الفاصل بين البلدتين وفلسطين المحتلة.#الإعلام_الحربي_المركزي pic.twitter.com/mF3AGGQWMl — الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) April 8, 2018

ومن الملفت أن العدو تجنب وضع قواعد للجدار في النقاط المتحفظ عليها من قبل الجانب اللبناني مقابل بلدة العديسة بعد أن كان المخطط يمر في وسط هذه النقاط، بل ولجأ للتفاوض عبر اليونيفل حول هذه النقاط. — الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) April 8, 2018