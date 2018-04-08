الجيش الإسرائيلي يبدأ ببناء جدار على الحدود الجنوبية

8 أبريل, 2018 - 4:27 مساءً المصدر: وكالات
الجيش الإسرائيلي يبدأ ببناء جدار على الحدود الجنوبية

أعلن الإعلام الحربي التابع لحزب الله أن “العدو الاسرائيلي بدأ صباح اليوم الأحد، عملية بناء الجدار الإسمنتي مقابل بلدتي كفركلا والعديسة في جنوب لبنان على طول الشريط الحدودي الفاصل بين البلدتين وفلسطين المحتلة”، مشيراً إلى أن “من الملفت أن العدو تجنب وضع قواعد للجدار في النقاط المتحفظ عليها من قبل الجانب اللبناني مقابل بلدة العديسة بعد أن كان المخطط يمر في وسط هذه النقاط، بل ولجأ للتفاوض عبر اليونيفل حول هذه النقاط”.

 

 

 

8 أبريل, 2018

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