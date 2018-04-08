قوى الأمن توقف والد الطفلة المعنفة

8 أبريل, 2018 - 5:49 مساءً المصدر: وكالات
قوى الأمن توقف والد الطفلة المعنفة

بعد تداول صورٍ عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لطفلةٍ تبلغ من العمر 8 سنوات، كانت قد تعرضت للضرب بوحشية على يد والدها، أعلنت “قوى الأمن الداخلي” عبر صفحتها على “تويتر” عن توقيف الأخير ويدعى “و.خ.” (1985 – فلسطيني)، من قبل مفرزة إستقصاء الجنوب، بناءً لإشارة القضاء المختص، في محيط مخيم الرشيدية.

ونشرت “قوى الأمن” صوراً للطفلة داخل إحدى المراكز، وأُرفقت بتعليق:”الضرب في الصغر كالرجم في الحجر!
بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي خبر وصور عن تعرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات للضرب على يد والدها اوقف الأخير من قبل مفرزة استقصاء الجنوب، بناءً لاشارة القضاء، في محيط مخيم الرشيدية ويدعى (و.خ) 1985 فلسطيني.
#قوى_الأمن”

8 أبريل, 2018

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