قوى الأمن توقف والد الطفلة المعنفة

بعد تداول صورٍ عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لطفلةٍ تبلغ من العمر 8 سنوات، كانت قد تعرضت للضرب بوحشية على يد والدها، أعلنت “قوى الأمن الداخلي” عبر صفحتها على “تويتر” عن توقيف الأخير ويدعى “و.خ.” (1985 – فلسطيني)، من قبل مفرزة إستقصاء الجنوب، بناءً لإشارة القضاء المختص، في محيط مخيم الرشيدية.

ونشرت “قوى الأمن” صوراً للطفلة داخل إحدى المراكز، وأُرفقت بتعليق:”الضرب في الصغر كالرجم في الحجر!

بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي خبر وصور عن تعرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات للضرب على يد والدها اوقف الأخير من قبل مفرزة استقصاء الجنوب، بناءً لاشارة القضاء، في محيط مخيم الرشيدية ويدعى (و.خ) 1985 فلسطيني.

#قوى_الأمن”

الضرب في الصغر كالرجم في الحجر!

بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي خبر وصور عن تعرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات للضرب على يد والدها اوقف الأخير من قبل مفرزة استقصاء الجنوب، بناءً لاشارة القضاء، في محيط مخيم الرشيدية ويدعى (و.خ) 1985 فلسطيني.#قوى_الأمن pic.twitter.com/sRuSejmyD0 — قوى الامن الداخلي (@LebISF) April 8, 2018