نصرالله يعلن لائحة “الأمل والوفاء” في النبطية

شدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال الإعلان عن لائحة “الأمل والوفاء” في النبطية أنه “أهمية المجلس النيابي في لبنان هو أنه أم المؤسسات في لبنان له صلاحيات واسعة ومهمة قد يكون القليل من يتحلى بهذه الحسنات وهو الذي يعطي الثقة في الحكومة وأهم ما يرتبط بالقوانين الناظمة وكل ما يتعلق بالحياة السياسية وهو المؤسسة الوحيدة التي تملك الصلاحية لتعديل الدستور”، مشيراً إلى أن “نريد أن نكون جميعًا في موقع الأمل والوفاء ونريد أن نستمر في هذا الموقع في كل تركيب”.

ولفت إلى أن “عندما ننتخب نحن نوجد مجلس نيابي جديد ليقوم بكل هذه الصلاحيات لذلك يجب أن ننتخب وهو مرتبط بمصير الناس الدستوري والأمني والحياتي والمعيشي وكرامتهم وأولادهم وبكب وضوح نعم يجب أن ننتخب ومن ننتخب هو بحث آخر”، مشيراً إلى أن “في بعض الناس تكفيهم العائلة وآخرون بالعصبية الحزبية المذهبية العشائرية لكل الأهم والصحيح هو أن نجيب بطريقة مختلفة”.

واشار إلى أن “عندما كان الصهاينة يدخلون إلى الجنوب يعتدون على الجيش والدرك ويقصفون ويهددون وصولًا إلى الاحتلال وصولًا إلى الاجتياح الكبير”، لافتاً إلى أن “هذه المعاناة بدأت قبل 1948 وتكرست هذه المعاناة بعد قيام فلسطين، الأجيال الجديدة يجب أن تعرف هذه الحقيقة”.



وشدد على “اننا أمام عدو صهيوني طماع يطمع بنفطنا وخيراتنا وأرضنا والجنوب خصوصًا”، مشيراً إلى أن “الأمل هو الأساس في أي أساس نحو حركة نحو المستقبل، ونحن ثقافتنا الأمل بوعد الله والأمل بالمستقبل القريب والمتوسط والبعيد، الأمل بعودة السيد المسيح ليطرد اللصوص من كل هياكل الأمل، وجئنا للتعبير عن تطلعات من خلال لائحة “الأمل والوفاء” في هذه الدائرة وكل الدوائر”.