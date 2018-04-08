جديدة جال في عكار معايدا بالفصح

جال رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة على رأس وفد من العلماء، على المرجعيات الدينية والسياسية والاجتماعية المسيحية العكارية، مهنئا بعيد الفصح.

وشدد جديدة على أن “عكار نموذج في العيش المشترك والوحدة الوطنية بين جميع الطوائف”، متمنيا أن “يبقى لبنان واحة للأمان”. وطالب جميع القوى “بالعمل لخدمة الوطن ورفع الحرمان عن المنطقة، والانتخابات المقبلة فرصة ليختار الناس من يمثلهم ويحقق لهم طموحاتهم في بناء دولة قوية عادلة ترعى مصالحهم وتعطي أملا للشباب حتى يبقى في أرضه ويخدم بلده”.

وحيا الشعب الفلسطيني “لصموده بوجه الاحتلال الصهيوني الغاشم”، داعيا الى “وحدة الصف ونبذ الفرقة والخلافات”.