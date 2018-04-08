ترامب يشتم الأسد !

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، النظام السوري بدفع ثمن باهظ لاستخدام السلاح الكيمياوي في هجومه على دوما في الغوطة الشرقية أمس السبت.

ودان ترمب الهجوم الكيمياوي الذي وصفه بـ”المتهور”. والقى باللوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإيران في دعمهما بشار الأسد الذي وصفه ترمب بـ”الحيوان” في تغريدة على حسابه في “تويتر”.

وذكّر ترامب بأن الغوطة محاصرة تماماً من قوات الأسد ولا يمكن لأحد الوصول إليها، مشيراً إلى سقوط العديد من القتلى بينهم نساء وأطفال في الهجوم الكيمياوي.

وطالب بفتح المنطقة فوراً لدخول الإسعافات والمحققين إلى دوما، واضفاً ما يحدث بـ”الكارثة الإنسانية التي ليس لها مبرر”. واعتبر ترامب أنه لو احترم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما خطوطه الحمر لأصبح “الحيوان” الأسد من الماضي ولكانت انتهت الكارثة في سوريا، على حد تعبيره.َ ونفت الحكومة السورية ادعاءات المعارضة بشن هجمات كيماوية على دوما، كذلك الخارجية الروسية قالت إنها تمتلك معلومات بدحض تلك المزاعم.