هذه أفضل وأسوأ الأيام في شهر نيسان لكل برج!

لمحبي ومتتبعي الأبراج تعرفوا إلى أفضل وأسوأ الأيام التي ستمرون بها في شهر نيسان:

برج الحمل:

أفضل الأيام: 4 5 9 10 14 15 18 19 23 24 29 30

أسوأ الأيام: 1 7 8 12 13 20 21 25 26 27 28

برج الثور:

فضل الأيام : 7 8 12 13 16 17 20 21 25 26

أسوأالأيام : 1 2 3 9 10 14 15 23 24 28 29 30

برج الجوزاء:

أفضل الأيام : 1 9 10 14 15 18 19 23 24 27 28

أسوأ الأيام : 3 4 5 12 13 16 17 25 26 29 30

برج السرطان:

أفضل الأيام : 2 3 12 13 16 17 20 21 25 26 29 30

أسوأ الأيام : 1 4 5 6 7 14 15 18 19 27 28

برج الأسد:

أفضل الأيام : 1 4 5 14 15 18 19 23 24 27 28

أسوأ الأيام : 2 3 7 8 9 10 16 17 20 21

برج العذراء:

أفضل الأيام : 2 3 7 8 16 17 20 21 25 26 29 30

أسوأ الأيام : 4 5 9 10 11 12 18 19 23 24

برج الميزان:

أفضل الأيام : 1 4 5 9 10 18 19 23 24 27 28

أسوأ الأيام : 7 8 13 14 15 20 21 25 26

برج العقرب:

أفضل الأيام : 2 3 7 8 12 13 20 21 25 26 29 30

أسوأ الأيام : 1 9 10 14 15 16 17 23 24 27 28

برج القوس:

أفضل الأيام : 1 4 5 9 10 14 15 23 24 27 28

أسوأ الأيام : 2 3 12 13 16 17 18 25 26 29 30

برج الجدي:

أفضل الأيام : 2 3 7 8 12 13 16 17 25 26 29 30

أسوأ الأيام : 1 4 5 14 15 19 20 21 27 28

برج الدلو:

أفضل الأيام : 1 4 5 9 10 14 15 18 19 27 28

أسوأ الأيام : 2 3 7 8 16 17 21 22 23 29 30

برج الحوت:

أفضل الأيام : 2 3 7 8 12 13 16 17 20 21 29 30

أسوأ الأيام : 4 5 9 10 18 19 24 25 26