هذه أفضل وأسوأ الأيام في شهر نيسان لكل برج!

لمحبي ومتتبعي الأبراج تعرفوا إلى أفضل وأسوأ الأيام التي ستمرون بها في شهر نيسان:
برج الحمل:
أفضل الأيام: 4 5 9 10 14 15 18 19 23 24 29 30
أسوأ الأيام: 1 7 8 12 13 20 21 25 26 27 28
برج الثور:
فضل الأيام : 7 8 12 13 16 17 20 21 25 26
أسوأالأيام : 1 2 3 9 10 14 15 23 24 28 29 30
برج الجوزاء:
أفضل الأيام : 1 9 10 14 15 18 19 23 24 27 28
أسوأ الأيام : 3 4 5 12 13 16 17 25 26 29 30
برج السرطان:
أفضل الأيام : 2 3 12 13 16 17 20 21 25 26 29 30
أسوأ الأيام : 1 4 5 6 7 14 15 18 19 27 28
برج الأسد:
أفضل الأيام : 1 4 5 14 15 18 19 23 24 27 28
أسوأ الأيام : 2 3 7 8 9 10 16 17 20 21
برج العذراء:
أفضل الأيام : 2 3 7 8 16 17 20 21 25 26 29 30
أسوأ الأيام : 4 5 9 10 11 12 18 19 23 24
برج الميزان:
أفضل الأيام : 1 4 5 9 10 18 19 23 24 27 28
أسوأ الأيام : 7 8 13 14 15 20 21 25 26
برج العقرب:
أفضل الأيام : 2 3 7 8 12 13 20 21 25 26 29 30
أسوأ الأيام : 1 9 10 14 15 16 17 23 24 27 28
برج القوس:
أفضل الأيام : 1 4 5 9 10 14 15 23 24 27 28
أسوأ الأيام : 2 3 12 13 16 17 18 25 26 29 30
برج الجدي:
أفضل الأيام : 2 3 7 8 12 13 16 17 25 26 29 30
أسوأ الأيام : 1 4 5 14 15 19 20 21 27 28
برج الدلو:
أفضل الأيام : 1 4 5 9 10 14 15 18 19 27 28
أسوأ الأيام : 2 3 7 8 16 17 21 22 23 29 30
برج الحوت:
أفضل الأيام : 2 3 7 8 12 13 16 17 20 21 29 30
أسوأ الأيام : 4 5 9 10 18 19 24 25 26