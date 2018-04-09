البنتاغون يبرئ نفسه من الاعتداء على سوريا

أعلنت الولايات المتحدة أنها لم تنفذ أي ضربات جوية ضد سوريا، وذلك بعد تعرض مطار “تيفور” العسكري السوري بريف حمص إلى قصف جوي فجر اليوم الاثنين.

ونفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صحة التقارير، التي تحدثت عن توجيه ضربات أمريكية لقواعد سورية​​​.

وقال البنتاغون في بيان “في الوقت الراهن، لا تنفذ وزارة الدفاع ضربات جوية في سوريا.. لكننا نواصل متابعة الوضع عن كثب وندعم الجهود الدبلوماسية الحالية لمحاسبة المسؤولين عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا”.

وجاء ذلك بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من “دفع ثمن باهظ” جراء شن هجوم كيميائي على بلدة دوما بالغوطة الشرقية بريف دمشق ، حيث أبلغت جماعات إغاثة طبية عن سقوط عشرات القتلى بالغاز السام.