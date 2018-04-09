في مشمش.. إشكال بين “الوطني الحرّ” ومناصري حواط

بعد الاعتداء على شباب التيار الوطني الحر في عنايا مساء امس من قبل شباب المرشح زياد حواط، الذين لحقوا بسيارة شباب التيار من مشمش وصولا الى عنايا، حيث عمدوا الى ضرب سيارتهم عمدا، مع الاشارة الى ان السيارة من دون اوراق.

قالت هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني في بيان إنّه “بعد وصول سيارة المرشح حواط وفي داخلها عناصر مسلحة، تدخل رئيس بلدية مشمش عماد خوري لحل الموضوع حبيا، لكن الحواط طالعنا مساء بتغريدة قلب فيها الحقيقة كاملة، من هنا يهم التيار الوطني الحر في جبيل ان يوضح ما يلي:

اولا: شباب الحواط كانوا في صدد ازالة صورة الاخير وليس شباب التيار الوطني الحر.

ثانيا: لم يحصل اي اطلاق نار انما فقط اعتداء من شباب الحواط على شباب التيار لمحاولة دهسهم .

ثالثا: القضية اصبحت بعهدة القانون بعدما قدم مساء شباب التيار شكوى بالاعتداء عليهم وعلى كرامتهم.

رابعا: كفى تشويها للحقيقة وكفى تلطيا وراء التصرفات التي لا تشبه الا اصحابها وتشبه تاريخهم.

خامسا: يتمنى التيار ان يكمل المرشح حواط هذه المرحلة بحكمة وروية هو وشبابه.

وفي الختام، المعركة ليست معركة صور انما معركة رجال والسادس من ايار لناظره قريب”.