تسلسل الأحداث وردود الأفعال على قصف قاعدة “تيفور” الجوية في سوريا

9 أبريل, 2018 - 9:55 صباحًا المصدر: روسيا اليوم
تسلسل الأحداث وردود الأفعال على قصف قاعدة “تيفور” الجوية في سوريا

تعرضت قاعدة “T4” (تيفور) العسكرية السورية لقصف جوي فجر اليوم، رجحت وسائل إعلام رسمية أن يكون أمريكيا، الأمر الذي نفاه البنتاغون لاحقا، وفيما يلي تسلسل للأحداث وردود الأفعال:

– وسائل إعلام سورية رسمية تعلن عن تعرض مطار “تيفور” العسكري إلى قصف جوي، متحدثة عن سقوط قتلى وجرحى.

– الجيش السوري يقول إن الدفاعات الجوية أسقطت 8 من الصواريخ المهاجمة.

– وسائل إعلام سورية رجحت أن يكون القصف بواسطة صواريخ مجنحة أطلقتها الولايات المتحدة.

– البنتاغون ينفي تنفيذه أي ضربات على مواقع في سوريا.

– مصادر في الجيش الإسرائيلي تمتنع عن التعليق على ذلك.

– تقارير إعلامية تحدثت عن تحليق الطيران الإسرائيلي في أجواء لبنان أثناء تعرض مطار “تيفور” للقصف.

– اتفاق بين ترامب وماكرون، في اتصال هاتفي، على تنسيق رد مشترك على “استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا”.

– الجيش الفرنسي ينفي تنفيذ أي قصف جوي على مطار “T-4” العسكري في سوريا

9 أبريل, 2018

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