قبيسي: “علينا ان نقاوم بصوتنا في صناديق الاقتراع”

اقيم في مطعم الرواق انصار لقاء انتخابي مع رئيس اللجنة الانتخابية لحركة “أمل” في دائرة الجنوب الثالثة المرشح عن قضاء النبطية النائب هاني قبيسي، بدعوة من اللجنة الانتخابية شعبة بلدة انصار، في حضور ممثل النائب ياسين جابر المحامي جهاد جابر، رئيس بلدية انصار المهندس علي فياض، اعضاء قيادة الحركة اقليم الجنوب والمنطقة الثانية فعاليات وحشد من اهالي البلدة.

استهل اللقاء بأيات من الذكر الحكيم وكلمة لرئيس اللجنة المهندس علي فياض تلاها كلمة لقبيسي، قال فيها: “اتحدث معكم اليوم ليس كمرشح للانتخابات النيابية بل كمجاهد في حركة امل فنحن ابناء هذه المنطقة التي عشنا المعاناة والجهاد والتضحية والصبر على الظلم في كل المراحل حتى وصلنا بتضحيات شهدائنا وصبر امهاتنا الى النصر والتحرير ودحرنا اعتى قوة في الشرق الاوسط ونحن اليوم على مقربة من استحقاق نيابي هناك من يراهن من اقلام مأجورة ومرشحين تابعين لبعض السفارات التي تصرف عليهم الاموال ويزعجهم تحالفنا مع اخوتنا في حزب الله ونحسد عليه”.

وتابع: “علينا جميعا في هذا الاستحقاق ان نتوجه الى صناديق الاقتراع ليس ليصل شخص او كتلة او حزب الى سدة المجلس بل لنثبت لهم بأن الجنوب كل الجنوب مع خيار المقاومة والتنمية وليس مع من ترك لبنان لفترة زمنية وعاد محملا بأموال مشبوهة يريد ان يشتري ضمائر اهل الجنوب الذين يملكون من الوعي والتمييز بين من قاوم وحرر وقدم الشهداء وبين من باع الوطن لاجل حفنة من الدولارات، نحن امام استفتاء لتصنفوا لبنان ولتقولوا اي وطن تريدون. وطن الفساد والضياع وان يحق لاسرائيل الحياة كما قال احد الزعماء العرب وبعض السياسيين اللبنانيين، نحن امام اختيار مشروع وخط ونهج وهذا لا يكون بأن يذهب بعضنا الى الانتخابات يجب ان نذهب جميعا الى الانتخابات لنقول ان ابناء منطقتنا ينسجمون تماما مع الشهداء ومع فكر السيد موسى الصدر الذي رفض الظلم والحرمان وقال لن ارضى ان يبقى محروم على مساحة الوطن. وفاء لكل هذا علينا ان نذهب الى صناديق الاقتراع فكما حملنا البندقية وقاومنا دفاعا عن الجنوب ولبنان، علينا اليوم ان نقاوم وندافع بصوتنا في صناديق الاقتراع وهذا مطلوب منا جميعا فكل منا هو ماكينة انتخابية لنصل بخط المقاومة والتنمية، وان لا نسمح بتعميم الطائفية وبتكريس الفساد نهجا سياسيا في لبنان بل علينا ان نصمد وندافع كما دافعنا في الايام الصعبة عن وطننا”.

وختم قبيسي: “كلنا ثقة بأهلنا انهم على هذا الخط وعلى هذا النهج بطريق واحد ومسلك واحد لنحمي لبنان ولنكمل مسيرة الدفاع وتكريس الوحدة الوطنية وتكريس الشعار الذي انتصر بأن قوة لبنان بوحدة شعبه وجيشه ومقاومته هذه المعادلة التي هزمت الارهاب وصانت السلم الاهلي الداخلي”.