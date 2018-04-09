جابر: المطلوب إرسال “الامل والوفاء” قويا الى المجلس النيابي

تابع النائب ياسين جابر شؤونا انمائية وخدماتية لمدينة النبطية وبلداتها والتقى لهذه الغاية رؤساء بلديات ومخاتير ووفودا شعبية في منزله في النبطية، كما التقى اللجان الانتخابية لحركة “أمل” في أحياء البياض، السراي وكسار زعتر، وإطلع منهم على ما يقومون به من خلال لقاءاتهم مع الاهالي في أحياء المدينة ودعوتهم للاقتراع للائحة “الامل والوفاء” في 6 ايار المقبل.

وزار جابر بلدة صير الغربية وعقد لقاء مع الاهالي تطرق فيه الى الانتخابات النيابية في السادس من ايار، داعيا الاهالي الى “الاقبال بكثافة على صناديق الاقتراع لاختيار مرشحي اللائحة لرفع الحاصل الانتخابي وإحداث فارق في المعادلة السياسية اللبنانية وإيصال تحالف حركة أمل وحزب الله قويا الى المجلس النيابي”.

وقال: “اننا مستهدفون كلبنانيين من العدو الاسرائيلي الذي باشر باقامة جدار اسمنتي على الحدود مقابل كفركلا والعديسة، بعد تهديدات رئيس اركان العدو الاسرائيلي ما يعني ان اسرائيل ما تزال تضع لبنان وجنوبه في دائرة التصويب والاستهداف الامني والعسكري، ما يعني تعزيز تلاحم مناعة لبنان والمتمثلة بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة”، داعيا الى “الاقتراع لنهج وقضية ومشروع وليس لشخص انما لخط المقاومة ونهجها ولحماية لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية”.

وقال: “ان الانتخابات النيابية ترتدي هذه المرة أهمية كبيرة وخاصة لانها تأتي في وقت تكثر فيه التحديات أمام لبنان والجنوب حيث التهديدات الاسرائيلية ما تزال مستمرة، الانتخابات ليست فقط فرصة للفوز بمقعد نيابي، انما هي لحصاد ما زرعه النائب وما زرعته الكتل السياسية في السابق، اننا نرى ان هناك من يسارع للترشح وهو كان بعيدا في السنوات الماضية عن الجنوب وأهله، ان تحالف الامل والوفاء بين حركة أمل وحزب الله، بين دولة الرئيس بري وسماحة السيد نصرالله حقق الانجازات الكثيرة والكبيرة، ومنها تحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي، هذا التحالف استطاع ان يصمد في عدوان 2006 وهو حقق توازن الرعب بين لبنان والعدو الاسرائيلي واصبح لبنان دولة يحسب لها حساب وقادرة ان تدافع عن نفسها بحيث لم يعد العدو الاسرائيلي قادرا على الاعتداء على لبنان ساعة يشاء”.

وتابع: “اليوم بفضل التحالف اصبح لبنان بعامة والجنوب بخاصة من اكثر المناطق امانا واستقرارا، هذا التحالف حقق حماية لبنان من الارهاب وطرده من ارضنا والانتصار عليه أبناء هذه المنطقة دفعوا الثمن لحماية لبنان من الارهاب والا لكان هذا الارهاب اليوم في شوارع لبنان وفي بلداته يعيث قتلا واجراما كما يحصل في سوريا”.

وقال: “المطلوب في المرحلة المقبلة ان نرسل هذا التحالف الامل والوفاء، قويا الى المجلس النيابي، لانه يجب ان نفكر ماذا سيحصل بعد الانتخابات النيابية، هناك انتخاب رئاسة المجلس النيابي، وتشكيل حكومة جديدة، يجب ان يكون هناك قوة لدى هذا التحالف حتى يستطيع أن يمثلكم ويتكلم باسمكم بشكل قوي، من هنا أهمية الاقبال على الانتخابات، ونتمنى عليكم ان لا يبقى أحد في منزله، لان لكل واحد أهمية كبيرة لصوته، هناك فرق بين الانتخابات الماضية والانتخابات التي ستجرى في 6 ايار، فعندما تصوتون لمرشح في النبطية انما فعليا تصوتون لمرشح في مرجعيون، من هنا أهمية الالتزام بلائحة الامل والوفاء في دائرة الجنوب الثالثة التي تضم تنوعا طائفيا أقتراعكم يجب ان يكون للخيار الذي إخترتموه، وان شاء الله هذا الخيار هو الذي سيفوز وسيصل الى المجلس النيابي بقوة، مع تحالف قوي يستطيع ان يحرز فارقا في السياسة اللبنانية، كما أحدث هذا التحالف فارقا في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي عندما إستطاعت العين ان تقاوم المخرز”.

وختم جابر: “ان لائحتنا هي الامل والوفاء، لانه لدينا أمل بالمستقبل، ولاننا الاوفياء لارواح الشهداء الذين سقطوا على طريق التحرير ومحاربة الارهاب، هذه الدماء حققت الانجازات ويجب ان نحافظ عليها وان نكون أوفياء لها، أهلنا في النبطية سيكونون يدا واحدة وصفا واحدا لنصل الى المجلس النيابي يدا واحدة وصفا واحدا. متماسكون في المعادلة السياسية اللبنانية”، ودعا الى “منح الثقة في 6 ايار للائحة الامل والوفاء التي تجسد هذا التحالف بين حركة أمل وحزب الله، وهذه اللائحة وهذا التحالف هو في خدمتكم وسيعمل لاجلكم، وان شاء الله نلتقي في 7 ايار للاحتفال بتحقيق فوز جديد للبنان والجنوب”.