بالفيديو: زوجة عسكري سوري لا تريد للحرب أن تنتهي أبداً!

تفاعل النشطاء السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي مع حديث أحد الجنود السوريين لقناة الاخبارية السورية والذي قال خلاله إنه متزوج من ثلاثة نساء وينتظر انتهاء الحرب للزواج بالرابعة بحسب تعبيره.

العسكري قال إن الزواج بالرابعة هو نذر عليه حين انتهاء الحرب السورية بالكامل، بينما علق النشطاء الذين تداولوا الفيديو على نحو واسع في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إن زوجات هذا الجندي بالتأكيد لا يردن أن تنتهي هذه الحرب كي لاتتقاسم رابعة معهن زوجهن.

بربكن احضروه 😂😂😂😂😂😂💃 Publiée par ‎الساحل الآن‎ sur samedi 7 avril 2018

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز