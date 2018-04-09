“القوات” تستنكر الاعتداء على شباب مشمش

9 أبريل, 2018 - 11:31 صباحًا المصدر: مواقع
“القوات” تستنكر الاعتداء على شباب مشمش

استنكرت منسقية جبيل في حزب القوات اللبنانية في بيان اليوم اشد الإستنكار، “إقدام شباب من مناصري التيار الوطني الحر على إطلاق النار واستخدام السلاح في منطقة مشمش – جبيل، في وجه شباب من البلدة، أثناء إزالتهم صورة للمرشح المدعوم من القوات الاستاذ زياد الحواط، ريثما يتم الحصول على رخصة علم وخبر من بلدية مشمش لتعليق الصورة في شكل قانوني، علما ان الصورة وضعت في املاك خاصة وبطلب من المالك.

كما تطلب المنسقية من القوى الأمنية فتح تحقيق بالحادثة واجراء ما يلزم، كي لا يؤدي ذلك الى تشجيع ممارسات أخرى من هذا النوع. كما ان هذا التصرف الغوغائي لا يليق بالمنافسة السياسية الديمقراطية في منطقة جبيل. كما تدعو منسقية جبيل كافة القوى والأحزاب والتيارات الى التحلي بروح المسؤولية والحفاظ على أمن منطقتنا واستقرارها لا سيما قبيل الانتخابات النيابية”.

9 أبريل, 2018

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