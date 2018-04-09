كيف سيكون الطقس غداً.. ؟!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس يوم غد الثلاثاء غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة. يتوقع حدوث برق ورعد في المناطق الجنوبية والداخلية، تنخفض درجات الحرارة بشكل محدود على الجبال والداخل، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منخفض جوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا خلال الأيام القادمة.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الإثنين:غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة محلية اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية. يوم غد الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة يتوقع حدوث برق ورعد في المناطق الجنوبية والداخلية، تنخفض درجات الحرارة بشكل محدود على الجبال والداخل. الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال النهار و بداية ارتفاع بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 20 درجة، فوق الجبال من 7 الى 13 درجة، في الداخل من 7الى 21 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على الجبال بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 بالمئة.

– حال البحر: معتدل ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 24 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 6,17 ساعة غروب الشمس:19,4 .