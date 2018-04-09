روسيا تطالب إسرائيل بإيضاحات حول ضربها مطار تيفور بسوريا

طلبت روسيا عبر قنوات وزارتي الدفاع والخارجية إيضاحات عاجلة من إسرائيل حول الضربات التي وجهتها فجر اليوم لقاعدة تيفور T-4 العسكرية السورية، حسبما أعلن السيناتور فلاديمير جباروف.

وقال جباروف، النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد: “طلبنا من خلال وزارتي الدفاع والخارجية يسأل بالفعل إيضاحات عن أسباب الغارة الإسرائيلية على القاعدة العسكرية السورية.

وأضاف:”نحن بحاجة إلى فهم ما الذي دفع إسرائيل إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة، هل هو الضغط عليها من خارج، أم أنه كان قرارها المستقل”.

وأعرب عن اعتقاده أن “روسيا، على الأرجح، قد سألت إسرائيل بالفعل عن أسباب مثل هذا القرار من خلال وزارة الدفاع ووزارة الخارجية”.

وفي الوقت نفسه ، يمكن لإسرائيل أن تستخدم بعض استخباراتها وتقرر القيام بضربة جوية ، على حد قول البرلماني. وختم قائلا “على أي حال ، لا يمكن التوصل إلى استنتاجات سابقة لأوانها”.

واكد البرلماني “إذا كانت الولايات المتحدة هي التي حثّت إسرائيل فهذا أمر سيء وخطوة قد تدمر الكثير في علاقاتنا مع إسرائيل”.

وفي الوقت نفسه، اعتبر البرلماني الروسي أنه يمكن لإسرائيل أن تستخدم بعض استخباراتها وتقرر القيام بضربة جوية، على حد قوله. وختم قائلا “على أي حال، لا يمكن التوصل إلى استنتاجات سابقة لأوانها”.

وقال النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ) فرانس كلينسيفيتش، إن الهيئات والدوائر الروسية المختصة، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والخدمات الخاصة، ستتحقق من موضوع هذه الضربة وتجمع كل المعلومات عنها، وبعد ذلك، سوف تقدم تقييمها وتوضيحاتها حول هذا الأمر برمته.

واعتبر كلينسيفيتش أن: “هناك عددا قليلا من اللاعبين(البلدان)الذين يمكنهم تنفيذ هكذا عمليات ولهم مصلحة فيها، وعدد الدول التي يمكنها استخدام هكذا سلاح لا يتجاوز 5 أو 6 دول، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا.

إلى ذلك رفض العسكريون الإسرائيليون التعليق على بيان لوزارة الدفاع الروسية، حول تورط سلاح الجو الإسرائيلي في الهجوم على قاعدة T-4 العسكري بريف حمص في سوريا.

وقال أحد مديري المكتب الإعلامي للجيش الإسرائيلي لوكالة “سبوتنيك”: “لا نعلق على هذا البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن الغارة الجوية على هذه القاعدة السورية التي تضم مطارا عسكريا شنتها مقاتلتان إسرائيليتان من طراز “إف-15”. وذكرت أن 3 صواريخ وصلت إلى الهدف، بينما تم اعتراض 5 أخرى.

وجاء في البيان: “في التاسع من أبريل، أطلقت طائرتان إسرائيليتان من طراز “إف-15″ من الأراضي اللبنانية، ما بين الساعة الفترة ما بين 03:25-03:53 بتوقيت موسكو، 8 صواريخ موجهة على مطار التيفور دون دخول المجال الجوي السوري، وتمكنت وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات السورية من اعتراض 5 صواريخ موجهة”.

ووفقا للجيش الروسي، فإن 3 صواريخ وصلت إلى الجزء الغربي من المطار. وأكدت وزارة الدفاع عدم وقوع ضحايا بين المستشارين الروس.