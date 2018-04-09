الجيش السوري يعلن الحرب ضد أميركا

أعلنت قيادة “المقاومة الإسلامية في سوريا”، ممثلة بقبيلة البكارة الحسينية، و “لواء الباقر”، الذي يعتبر أحد القوات الرديفة للجيش العربي السوري في محافظات حلب و دير الزور و حماة، بدء العمليات العسكرية ضد “الاحتلال الأمريكي” في مناطق شرقي سوريا.

و جاء في بيان إعلامي للواء “نزف لكم بشرى عن بدء العمليات الجهادية ضد قوات “التحالف الدولي” بقيادة أمريكا ومن يتحالف معها في سوريا”، داعياً في الوقت نفسه “المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع تمركز القوات الأمريكية في مناطق شرق سوريا”.

وأضاف البيان أنه “تم إعداد مجاهدين وفدائيين لا يخشون الموت”، بحسب توصيف البيان، الذي توعد القواعد الأمريكية و قوات جيش الاحتلال التركي في شمال سوريا بأنها “ستكون تحت مرمى نيران المقاومين الأبطال في قبيلة البكارة ولواء الباقر”.

وقال قيادي بارز في “لواء الباقر” لتلفزيون الخبر أن “قيادة اللواء و قبيلة البكارة في سوريا اتخذوا قرارهم الحاسم بمحاربة جميع القوات المحتلة لبلادهم، و التي دخلت الأراضي السورية دون موافقة الحكومة السورية”.

وأضاف القيادي أن “قوات الاحتلال الأمريكي التي تقود “التحالف الدولي”، ارتكبت جرائم حرب و تدمير بحق أبناء الشعب السوري في المنطقة الشرقية، خصوصاً تدميرهم الكامل لمدينة الرقة و قصفهم للمنازل و المنشآت العامة بريف دير الزور و الحسكة”.

يذكر أن “لواء الباقر” انضم إليه المئات من الشباب المتطوعين من أبناء محافظتي دير الزور وريفها و الحسكة، وينتمون جميعهم إلى قبيلة “البكارة” و العشائر العربية الأخرى، وتربطهم علاقة قوية مع قوات “محور المقاومة” و قيادة الجيش العربي السوري .

يشار إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية” كانت أعلنت يوم السبت أن “جميع حقول النفط في محافظة دير الزور منطقة عسكرية مغلقة وذلك بعد وصول أرتال عسكرية ضخمة للجيش الأمريكي إلى المنطقة”.

وكانت القوات الأمريكية بدأت قبل فترة تعزيز تواجدها العسكري في مناطق ريف دير الزور، و أعلنت عن إنشاء قاعدة عسكرية دائمة في حقل “كونيكو” للغاز، أكبر الحقول المنتجة للغاز في سوريا، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي عزمه سحب قواته من سوريا خلال مدة ستة اشهر.