متزعم في جيش الإسلام الإرهابي: طلبوا منا المستحيل و تخلوا عنا ؟!

أكد أحد “القادة ” الميدانيين في تنظيم جيش الإسلام الإرهابي في مدينة دوما لجهينة نيوز في معرض تعليقه على تهديدات ترامب لسورية بأنها محاولة أمريكية لتخريب اتفاق جيش الاسلام مع “النظام السوري” بحسب وصفه.

المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه مخافة محاسبته في جرابلس حيث يرفض تسوية وضعه على امل الرحيل الى أوروبا عبر تركيا قال ” إن ترامب حيوان منافق و جبان , و تهديداته ليست اكثر من خلط للاوراق و هو رجل كاذب, و قبله اوباما يتوعدون بالحرب و في النهاية مثل الكلب الذي ينبح ولا يعض, بحسب وصفه, و هذه الحقيقة يعرفها كل المسلحين في دوما و لكن لا يعبرون عنها “.

و أضاف المصدر أن الجميع طلبوا من جيش الاسلام المستحيل و تخلوا عنه, و أكد أن بعض القيادات المرتبطة بالخارج تريد تخريب الاتفاق و لكن خوفهم من قتال داخلي دفعهم للرضوخ الى قرار الاكثرية التي تريد الخروج من دوما,