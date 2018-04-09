متعاقدو المهني لوحوا بالإضراب

عقدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني اجتماعا في منزل رئيس اللجنة وليد نمير في عكار، في حضور عدد من اعضاء اللجنة ومندوبي المعاهد في محافظة عكار، وكان بحث في مطالبهم وشؤون القطاع.

وسأل المجتمعون عن وضع مشروع قانون التثبيت، وطالبوا وزيري المال علي حسن خليل والتربية مروان حماده “بإقرار مذكرة رفع اجر الساعة مع مفعول رجعي من حين اقرار قانون السلسلة، وكذلك اقرار القبض الفصلي والضمان الاختياري”.

وقرروا “التواصل مع كل اللجان في مختلف المحافظات والتريث لمطلع الاسبوع المقبل والتواصل مع وزيري التربية والمال، والعمل معهما لاقرار ملف رفع أجر الساعة”.

وأوضحوا أن “اللجنة ستدعو إلى اجتماع عام لكل أعضاء اللجنة من مختلف المحافظات، لإقرار الاضراب العام في كل معاهد لبنان في حال لم يبت هذا الملف خلال الايام المقبلة، لان المتعاقدين يمثلون 90 في المئة من الكادر التعليمي في كل لبنان”.