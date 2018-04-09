بالصور.. أجمل ورقة نقدية في العالم

فازت ورقة نقدية سويسرية من فئة الـ10 فرنكات بمسابقة أجمل العملات الورقية في العالم للعام 2017، بحسب ما أعلنته الرابطة الدولية لشؤون العملات “IBNS”.

وقالت الرابطة إنه تم اختيار الورقة النقدية السويسرية انطلاقا من معايير مثل التصميم والمزايا الفنية، إضافة إلى مستوى الحماية ضد التزوير، وتم اختيار العملة من بين 170 ورقة نقدية شاركت في المسابقة.

والعملة السويسرية الفائزة بالمسابقة هي جزء من إصدار جديد طرحه البنك المركزي السويسري العام الماضي، والذي يجمع بين الشخصية الوطنية والموضوعات المجردة. وموضوع الورقة النقدية هو الوقت والموسيقى.

ويبلغ سعر صرف الفرنك السويسري أمام العملة الأمريكية 1.0417 دولار، فيما يبلغ سعر العملة السويسرية أمام العملة الأوروبية 1.1773 فرنك سويسري لكل يورو.