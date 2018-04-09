مصدر عسكري سوري: إيران ليست المستهدفة في قصف قاعدة “تيفور”

قال مصدر عسكري سوري لـRT إن الكلام الإسرائيلي المتكرر عن استهداف مطار “تيفور” الحربي بحجة تواجد الإيرانيين فيه هو محض كذب، وإن السبب الحقيقي يكمن في مسألة أخرى.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن تل أبيب تعرف إمكانيات هذا المطار ونوعية تجهيزاته، مضيفا أنه ومع شعورها باقتراب “نهاية حالة الفوضى وخروج سوريا من عين العاصفة”، فهي تحاول قدر الإمكان تدمير ما يمكن، لترسيخ قناعتها ومكاسبها في إضعاف القدرات السورية بكافة الوسائل.

ونوه المصدر بتدمير الدفاعات السورية لـ5 من أصل 8 صواريخ، وعزا ذلك إلى قدرات المطار الدفاعية أولا، وإلى عدم رغبة الطائرات الإسرائيلية دخول الأراضي السورية بعد إسقاط الدفاعات الجوية السورية لـF15 إسرائيلية الشهر قبل الماضي.

من جهة أخرى اعتبر المصدر العسكري أن ضربة إسرائيل الأخيرة هذه، لم تكن لتنفذ لولا التنسيق الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن واشنطن ستعتبر نفسها أيضا نفذت ضربة ضد الحكومة السورية.