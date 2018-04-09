“القومي” ينفي وقوع إشكال بينه وبين “المستقبل”

بعدما نشر “ليبانون ديبايت” خبراً مفاده أن إشكالا وقع مساء أمس في فندق الكراون بلازا الحمرا بين شبان من الحزب السوري القومي الإجتماعي وتيار المستقبل على خلفية تعرض الشباب التابعين للحزب السوري بالشتائم للرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري، نفى الحزب السوري ذلك نفياً قاطعاً، مشيرا في بيان له إلى أنه ليس له أي علاقة بالاشكال المذكور.

وأضاف، “نشر موقعكم (أمس) خبراً عن أشكال حصل في الحمرا، وتمّ الزجّ باسم الحزب السوري القومي الاجتماعي، بما يخالف الحقيقة والواقع، مستغرباً “الزجّ باسم الحزب ومن دون التدقيق في صحة الخبر”.

ودعا في البيان، ” وسائل الإعلام الى توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار التي تتعلق بالحزب السوري القومي الاجتماعي، إنطلاقاً من أبسط قواعد العمل المهني الموضوعي، وذلك تلافياً للسقوط في فخ الترويج عن قصد أو عن غير قصد للشائعات التي تروجها بعض الجهات، بهدف التوصيب على الحزب القومي”.