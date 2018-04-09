عمر السومة سيغادر السعودية إلى قطر!

تبدو علاقة الدولي السوري “عمر السومة” مع نادي “الأهلي” السعودي غير جيدة هذه الأيام خصوصاً مع مدربه “سيرغي ريبيروف” وقد بدا ذلك واضحاً بعد مباراة “الهلال” والتي خرج منها “السومة” غاضباً لتبديله في الدقيقة 70 في مباراة مصيرية مثل هذه وقد انتهت بالتعادل السلبي.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية فإن الأمور تصاعدت في غرفة الملابس عقب نهاية اللقاء حيث حصل اشتباك بين “السومة” والمدرب وتدخل اللاعبون لفضه قبل أن يغادر “السومة” غرفة الملابس.

الدولي السوري أبدى رغبته عقب المباراة بمغادرة ناديه الأهلي وفسخ العقد نهاية الموسم الحالي في حال استمر المدرب “ريبيروف” بسبب المعاملة السيئة.

مصادر سناك سوري أكدت أن وجهة “السومة” القادمة قد تكون نادي “الريان القطري” الذي يضع عينه على اللاعب ويسعى جاهداً للحصول على خدماته.