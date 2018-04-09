السيسي يعرض على الأسد الحضور إلى دمشق والسفر معاً إلى الرياض

ذكر موقع «الشروق» المصري ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اقنع ولي العهد السعودي بحضور سوريا القمة العربية في الرياض عاصمة السعودية التي ستحصل في نهاية شهر ايار كما ان هنالك اكثر من 9 دول تريد ان تشترك دمشق والرئيس الاسد في القمة العربية وهذه الدول هي لبنان، فلسطين، العراق، الجزائر، الكويت، مصر، موريتانيا، ليبيا، الاردن، وسلطنة عمان على اساس ان تشترك سوريا في القمة وينتهي تجميد عضويتها في الجامعة العربية وان يكون الرئيس السوري بشار الاسد ضيف القمة العربية وربما تكون انطلاقة جديدة للعلاقة بين سوريا والسعودية بعد الصراع الكبير الذي حصل بينهما.

لكن دمشق لم تعلق على هذا الخبر مع العلم ان مفاوضات عربية تجري مع الرئيس الاسد لحضور القمة العربية وان السعودية فور تبلغ موافقة الرئيس الاسد حضور القمة العربية ستقوم بتوجيه دعوة رسمية له عبر ارسال وزير سعودي الى دمشق يحمل الدعوة من قبل الملك سلمان ملك السعودية.

هل يتغير الزمن وتقع المصالحة وهل نرى الرئيس الاسد في عاصمة السعودية الرياض في القمة العربية في اخر ايار. والجواب من يدري.