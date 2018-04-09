حميد وفضل الله وبزي دعوا إلى الاقتراع بكثافة

نظمت حركة “أمل” و “حزب الله” لقاء انتخابيا في بلدة السلطانية، في حضور نواب قضاء بنت جبيل الدكتور ايوب حميد، الدكتور حسن فضل الله وعلي بزي.

وبعد النشيد الوطني القى حميد كلمة عبر في بدايتها عن محبته لأهل البلدة ومجاهديها وشهدائها، وقال: “يا حبذا لو في قرانا اليوم من يقوم بخدمة الشباب واعطائهم فرصا جديدة لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم”.

أضاف: “نحن كلائحة نخوض الانتخابات من موقع الثقة بأهلنا وموقع الاطمئنان الى خياراتهم، واليوم هناك جملة من اللوائح تتنافس على مقاعد الدائرة، الفرصة متاحة لكل واحد بقدر ما يمثل على مستوى القواعد الشعبية. ثقتنا كبيرة بكم فأنتم تبرهنون يوما بعد يوم بأنكم إلى جانب الثوابت الوطنية التي أرست قواعد العيش المشترك وانتهجت طريق المقاومة والتنمية والدفاع عن الأرض والإنسان”. وختم داعيا إلى “الاقتراع بكثافة”.

ثم ألقى فضل الله، كلمة قال فيها: “نحن نلتقي لنجدد التزام هذه المنطقة بخيار المقاومة، الاستحقاق النيابي بالنسبة الينا هو فعل مقاومة، المجلس النيابي ليس مكتب خدمات اجتماعية وليست مهمة النائب تعقيب معاملات، نحن بهذه الانتخابات نرجع للمجلس النيابي دوره الحقيقي، ونحن لا نحتاج لعملية ترويج لهذة اللوائح لانها موجودة في كل بيت واسرة”.

كما كانت كلمة لبزي أكد خلالها “اننا هنا اليوم لنجدد التزامنا بالعهد والوعد والبيعة لدم ابنائكم. ومن لبس كفنه وقدم شبابه وزهرة عمره من اجل هذا الخط قادر على الاستمرار من اجل تثبيت الخيارات الوطنية التي تخدم لبنان وأهله. المطلوب منا ان نعمل من اجل ان نرفع كثافة الاقتراع في 6ايار”.