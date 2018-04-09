روحاني: ترامب سيندم وردنا سيكون أقوى مما يتخيل

نقل التلفزيون الإيراني عن رئيس البلاد حسن روحاني قوله، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيندم إذا انسحب من الاتفاق النووي، لأن رد طهران سيكون أقوى مما يتخيل.

وقال روحاني، في خطاب بثه التلفزيون الإيراني، خلال مراسم اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية: “إيران لن تنتهك الاتفاق النووي لكن إذا انسحبت الولايات المتحدة منه فسوف يندمون بالتأكيد. سيكون ردنا أقوى مما يتخيلونه وسيرون ذلك في غضون أسبوع”.

وأعلن الرئيس الإيراني، أن الصناعة النووية في إيران تتحرك اليوم بقدرة ودقة أكبر وبحسابات أكثر دقة قياسا بالأمس، مؤكداً أن الحركة النووية لم تتباطأ.

وأوعز روحاني بنقل أول شحنة من الكعكة الصفراء الإيرانية من مجمع أردكان في يزد إلى منشأة “يو سي أف” في أصفهان.

وأزاح روحاني الستار عن 83 إنجازا نوويا بمناسبة اليوم الوطني الـ 12 للتقنية النووية في البلاد.

يذكر أن الكعكة الصفراء تم إنتاجها محليا وهي مرحلة تتوسط مرحلة استخراج الیورانيوم من المناجم وتحويله إلى وقود نووي صالح للاستخدام في المفاعلات النووية التي تمتلكها إيران وصالح للعديد من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

من جهته، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي إن “إيران ستبقى ملتزمة بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي، إلا إذا انقلبت باقي الأطراف على هذا الاتفاق أو غيرت مواقفها، فعندها ستتخذ طهران مواقف على أساس ثوابتها الثلاثة التي تقوم عليها سياستها الخارجية وستصون بذلك مصالحها”.

وأكد صالحي عدم قبول إيران إلقاء ثقل وأعباء هذا الاتفاق التاريخي على عاتق جهة واحدة وتخلي باقي الأطراف عن تطبيق وتنفيذ تعهداتها.

وأعرب صالحي عن أسفه لحرف بعض الأطراف مسار التزاماتها بشأن ما ورد في الاتفاق النووي رغم صراحة هذا الاتفاق، وطالب بضرورة التزام الأطراف الموقعة عليه بتعهداتها دون تهرب، معتبراً أن هذا التملص هو الذي أبقى جدار عدم الثقة قائما حتى الآن.