كتيبة كازخستانية على حدود لبنان

تحضّر كازخستان لإرسال كتيبة تنضم للقوات الدولية العاملة بلبنان في إطار بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام على الحدود مع العدو الإسرائيلي، بحسب ما كشف نائب وزير الدفاع في كازاخستان، طلعت مختاروف.

وقال مختاروف للصحفيين الاثنين: “إننا نقوم الآن بالكثير من الأعمال التحضيرية لإرسال وحدتنا إلى واحدة من بعثات حفظ السلام”. وتابع: “لقد شاركنا لبعض الوقت في أنشطة حفظ السلام فقط من خلال إرسال ضباطنا للعمل كضباط أركان وضباط مراقبة”.

وأضاف: “لقد أعددنا جميع الإجراءات الضرورية، والآن هناك بعض المسائل الدقيقة والإجراءات المعتادة التي تطالب بها الأمم المتحدة وبحلول الخريف سوف نرسل هذه الكتيبة المشكلة تقريبا من 120 عنصرا”.