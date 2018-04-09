بسترس في ضيافة فرعون

دعا راعي أبرشية بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران كيرلس سليم بسترس أبناء الروم الكاثوليك الى “المشاركة في الاقتراع، فذلك يدخل ضمن الواجب الوطني، والسينودس الذي عقد لأجل لبنان ركز على دور المسيحيين في الحياة الاجتماعية والسياسية، فلبنان وطن واحد للجميع”، وذلك بعد زيارته لوزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون في منزله في الاشرفية.

وقال بسترس: “ان للوزير فرعون نشاطات كثيرة في بيروت، حيث ثبت أعماله ومؤسساته ليشجع اللبنانيين على الصمود وعدم الهجرة، والبقاء في لبنان. وهو يكمل تراث وتقليد هذا البيت العريق في الخدمة العامة”.

وعن مؤتمر “سيدر” قال بسترس: “ان نتائج هذا المؤتمر تظهر تمسك العالم بلبنان ويريد له البقاء والازدهار لما يملك من قيمة حضارية، ولذلك أصرت الدول الكبرى على مساعدته من اجل النهوض ليكمل رسالته في الديموقراطية في هذه المنطقة من العالم”.

من جهته، توجه فرعون للمطران بسترس: “تقديره كبير عند الجميع، ومسارنا معه طويل من اجل انتصار الحق على الباطل، فالعمل السياسي يكون عملا نبيلا في خدمة الناس”.

وأضاف فرعون: “ان نتائج سيد1 تحتم علينا وجود فريق يتمتع بالنزاهة والخبرة السياسية والادارية حتى يؤمن المناخات المناسبة من اجل جذب المستثمرين ليستثمروا في لبنان، وهذا طبعا لن يتم الا من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يعتبر من الضمانات الاساسية لنجاح الاستثمار في ظل الشراكة”.