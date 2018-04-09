الحريري للبيارتة: أنتم الأوفياء الحقيقيين وليس المزيفين

اعتبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن “هناك لوائح تترشح في بيروت في مواجهة لائحة تيار المستقبل، وتحمل زورا راية الوفاء للرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهدفها الحقيقي تشتيت أصوات الناخبين لصالح لائحة حزب الله ومصادرة قرار بيروت”.

وقال خلال إفطار أقامته جمعية “صلاح الدين الكبرى”: “هذا اللقاء يجمع الأحباب والأصدقاء الذين واكبوا مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأنتم تمثلون الأوفياء الحقيقيين وليس المزيفين، الذين يدعون الوفاء لرفيق الحريري ويحملون راية مسيرته”.

وأضاف: “هناك لائحتان تتنافسان في بيروت، لائحة المستقبل ولائحة حزب الله. هؤلاء الذين يؤلفون هذه اللوائح تحت شعار رفيق الحريري هدفهم تشتيت أصواتكم وأصوات البيارتة لمصلحة لائحة حزب الله، وأنا على يقين أنكم بتصويتكم الكثيف للائحة تيار المستقبل ستفشلون مخططهم ومشاريعهم لأنكم كلما رفعتم نسبة الاقتراع كلما حافظتم على قرار بيروت وقطعتم الطريق على الآخرين لمصادرته”.

وختم: “أنا أركز باستمرار على الحفاظ على الاستقرار، ونسعى في الوقت ذاته للنهوض بالوضع الاقتصادي، من هنا انطلقنا لعقد مؤتمر سيدر الذي سيوجد الآن فرص العمل للشباب والشابات، إذا طبقناه كما يجب”.