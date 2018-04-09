زفة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب..وابنتاها بين الحضور!

بعد أشهر من الشائعات حول وجود علاقة حب بينهما، احتفلا الفنانة شيرين عبد الوهاب والملحن حسام حبيب، بحفل زفافهما بحضور ابنتي شيرين، واقتصر الحفل على افراد من العائلتين والنجمتين إلهام شاهين ومنة شلبي.

وقد أقيم حفل الزفاف في فيلا والدة العريس على طريق مصر الإسماعيلية .

وكان حسام قد نفى وجود علاقة حب بينه وبين شيرين، والشائعات بشأن زواجهما، وأكد أنهما لو تزوجا سيعلنان ذلك فوراً، ولن يكون هناك داع لإخفائه، مشيراً أن وجودهما دائماً في كل الحفلات والمناسبات، سهّل انتشار الشائعات. وبحسب عربي بوست، أمرت شيرين الأمن بألا يسمح بدخول أي شخص لم يحمل الدعوة لحضور الزفاف، ومنعت المصورين والصحفيين من حضور الحفل.