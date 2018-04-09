دراجون من 9 دول عربية جالوا في بعلبك

استقبلت جمعية safe side بالتعاون مع freinds ride lebanon، وفدا ضم أكثر من سبعين دراجا من 9 دول عربية هي: البحرين، قطر، الامارات، السعودية، سلطنة عمان، السودان، الأردن، العراق، ولبنان.

وقد استقبل الدراجون بحاجز محبة عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي، ثم نظمت لهم رحلة سيرا على الأقدام في منتزه رأس العين، وداخل أسواق بعلبك، انتقلوا بعدها إلى القلعة، حيث كان في استقبالهم رئيس بلدية بعلبك العميد حسين لقيس والمسؤول الاعلامي في المجلس البلدي مصطفى الشل وفرقة “زين الليالي” التي قدمت عروضا فولكلورية وتراثية، والختام بحفل تكريم.