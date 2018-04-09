أردوغان: تركيا تتمسك بـ “إس 400” الروسية رغم العقوبات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تتخلى عن شراء أنظمة “إس 400” الروسية للدفاع الجوي، على الرغم من فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على موسكو.

وقال أردوغان خلال كلمة له في أنقرة، اليوم الاثنين، إن شراء تركيا لأنظمة “إس 400” الصاروخية “يثير القلق لدى البعض. لكن تركيا ستقرر مصيرها بنفسها. وهذا يخص مسائل ضمان الأمن أيضا”.

هذا، وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت يوم 6 أبريل فرض عقوبات على عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الروس، بالإضافة إلى 14 شركة ومؤسسة روسية، بما فيها مؤسسة “روس أوبورون أكسبورت” الحكومية لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارته الأخيرة لتركيا يوم 3 أبريل الجاري، أن تنفيذ صفقة “إس 400” يعتبر أولوية بالنسبة للتعاون العسكري التقني بين موسكو وأنقرة.