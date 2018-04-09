حلو يستنكر الاعتداء على تمثال مار الياس في عيناب

استنكر النائب هنري حلو “الاعتداء على تمثال مار إلياس في باحة كنيسة مار إلياس في بلدة عيناب في قضاء عاليه”.

ودعا القوى الأمنية إلى “كشف الفاعلين بأسرع وقت ممكن، منعا لأي استغلال سياسي لهذا الحادث، وقطعا للطريق أمام أي توظيف طائفي له في زواريب انتخابية ضيقة”.

وأكد أن “هذا الحادث لا يعكس على الإطلاق المناخ السائد في عاليه، وفي الجبل عموما، وهو مناخ العيش الواحد، الذي رسخته المصالحة التاريخية”، معتبرا أن “الاعتداء لا يعدو كونه محاولة فاشلة لتخريب هذا الجو، وأن أهالي الجبل جميعا يتمسكون بهذه المصالحة، ولن تنجح هذه المحاولات المفضوحة المصدر، في بث الفتنة بينهم، أو في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء”.