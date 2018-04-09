مقتل فلسطيني برصاص مستوطن

أعلنت مصادر طبية، الاثنين، مقتل الشاب محمد عبد الكريم مرشود متأثرا بجراحه بعد إصابته بطلق ناري من قبل مستوطن قرب مستوطنة “ميشور أدوميم” شرق القدس، بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مستوطنا أطلق النار على شاب فلسطيني بالقرب من محطة وقود في مستوطنة “ميشور أدوميم”.

وادعى المستوطن أنه لاحظ أن الشاب بيده آلة غير واضحة ويتجه نحو تجمع للجنود.

وأفاد نادي الأسير في بيان له أن الشاب الفلسطيني الذي لقي مصرعه أُصيب، الأحد، أمس بجروح بليغة شرقي القدس قبل أن يتم اعتقاله ونقله إلى مستشفى “هداسا عين كارم” الإسرائيلي.

وحمّل نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين السلطات في تل أبيب المسؤولية الكاملة عن مقتل المعتقل الجريح مرشود.