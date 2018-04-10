بعد 8 ساعات على سرقتهما الـ 10 ملايين.. قوى الأمن تتحرك

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة

البــــــلاغ التالـــــي:

فجر تاريخ 9/4/2018، أقدم مجهولون على الدخول بواسطة التسلق الى مستشفى الراعي في بلدة الغازية، وسرقوا خزنتين من داخل مكتب المسؤول المالي للمستشفى وبداخلهما مبلغ وقدره عشرة ملايين ليرة لبنانية.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات الحثيثة وفي غضون ثماني ساعات، اشتبهت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بالمدعوين:

– م. غ. ( مواليد عام ١٩٩٠، لبناني)

– ح. غ. ( مواليد عام ١٩٩٣، لبناني)

على الفور داهمت دورية من الشعبة المذكورة منزليهما في الغازية، وتمكنت من توقيفهما.

وضبط بحوزتهما المبلغ المسروق، وتم العثور على الخزنتين مرميتين في احد حقول المنطقة.

بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.