مقرّرات “روما 2” في طريقها للتنفيذ

علمت “الجمهورية” أنّ مقرّرات “روما 2” بدأت تجد طريقها للتنفيذ، رغم كلّ الكلام الذي رافق نتائجَه، علماً أنّ طبيعته تستلزم بعضَ “السرّية”.

وأوضَح مرجع عسكري معني أنّ النقطة البارزة في مقرّرات المؤتمر والتي فاتت الكثيرين هي اتّفاق الدول المشاركة على أن تكون الاتصالات ثنائيةً بين الدولة اللبنانية والدولة المانحة على صعيد تأمين المساعدات المطلوبة وفقاً لِما تطلبه الدولة اللبنانية، وفي هذا الإطار كان أوّل الغيث من الإمارات العربية المتحدة.

وعُلم أنّ حصّة الجيش من الـ200 مليون دولار ستصرَف لتمويل بعض الحاجات الأساسية، علماً أنه سبق للإمارات أن قدّمت مساعدات عينية سابقاً وصِفت بالنوعية، من سربَي طوّافات البوما والغازيل المجهّزة بقاذفات صواريخ هوت، زوارق وقطع بدل لها، دبابات M60، قاطرات أجهزة إشارة، وكذلك كمّيات مهمّة من الذخائر خلال معركة نهر البارد وعشرات الأطنان من الحاجات اللوجستية من منشآت مسبَقة الصنع، ودروع وغيرها، فضلاً عن الدورات التدريبية لضبّاط من الجيش اللبناني.

وليس بعيداً عن ذلك، توجَّه قائد الجيش العماد جوزف عون إلى الكويت في زيارةٍ تستمر يومين تلبيةً لدعوة رسمية من رئاسة الأركان الكويتية وفي إطار جولاتٍ يقوم بها في عددٍ من الدول العربية بعد توَلّيهِ القيادة، ومتابعةً لمؤتمر روما 2 الدولي لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية والذي شاركت فيه دولة الكويت من بين 40 دولة، ويتضمّن برنامج الزيارة لقاءات عسكرية للقائد لبحثِ سبلِ رفعِ مستوى التعاون العسكري ومجالات تطويره، خصوصاً وأنّ الجيش الكويتي يتمتّع بقدرات مهمّة يمكن الاستفادة منها، ولأنّ التعاون العسكري بين جيشَي البلدين “جيّد” على مستويات التدريب وتبادل الخبرات، حيث يتابع ضبّاط كويتيون دورات عسكرية في كلّية فؤاد شهاب للأركان في بيروت والعكس، كما أنّ الجانبين قد شاركا في مناورات مشتركة تجري في الأردن والمعروفة بالأسد المتأهّب سنوياً.

وكشفَ المرجع أنّ محادثات قائد الجيش تأتي استكمالاً لتلك التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال رحلته الأخيرة إلى الكويت والتي تناولت في جانب أساسي منها دعمَ القواتِ المسلحة اللبنانية.