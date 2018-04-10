كازاخستان ستنضم بكتيبة لقوات اليونيفيل جنوب لبنان

كشف نائب وزير الدفاع في كازاخستان، طلعت مختاروف، اليوم، أن بلاده تحضّر لإرسال كتيبة تنضم للقوات الدولية العاملة بلبنان في إطار بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام على الحدود مع إسرائيل.

وقال مختاروف للصحفيين الاثنين: “إننا نقوم الآن بالكثير من الأعمال التحضيرية لإرسال وحدتنا إلى واحدة من بعثات حفظ السلام”. وأضاف: “لقد شاركنا لبعض الوقت في أنشطة حفظ السلام فقط من خلال إرسال ضباطنا للعمل كضباط أركان وضباط مراقبة”.

وأشار إلى أنه يتم الآن إعداد إرسال الكتيبة الكازاخية. وقال مختاروف “لقد أعددنا جميع الإجراءات الضرورية، والآن هناك بعض المسائل الدقيقة والإجراءات المعتادة التي تطالب بها الأمم المتحدة … بحلول الخريف سوف نرسل هذه الكتيبة … المشكلة تقريبا من 120 عنصرا، إلى واحدة من البعثات، والأولوية هي المهمة الأممية في لبنان”.

وتم نشر قوة الأمم المتحدة المؤقتة، المعروفة بقوة “اليونيفيل” في جنوب لبنان، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى حربا شنتها إسرائيل على لبنان عام 2006.

ويسيطر جنود حفظ السلام، جنبا إلى جنب مع الجيش اللبناني، على منطقة الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، والتي يطلق عليها أيضاً “الخط الأزرق”. وتضم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حوالي 000 11 عسكري وأكثر من 800 متخصص مدني من 41 بلدا.