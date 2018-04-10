تحت اسم “كلنا وطني”.. اطلاق لوائح المجتمع المدني

اطلقت مجموعات المجتمع المدني، حزب سبعة ومواطنون ومواطنات لوائح “كلنا وطني” الممتدة على مستوى الوطن، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، 66 مرشحة ومرشح في 9 دوائر، بحضور حاشد من مختلف المناطق اللبنانية في الفورم دو بيروت.

استهل الافتتاح بنشيد الوطني اللبناني بمشاركة شخصيات اعلامية وفنية، تانيا صالح، جاد حديد، ميكايلا. وقد قدم الاحتفال الاعلامية نجاة شرف الدين والفنان بديع أبو شقرا.

9 كلمات تلاها ممثلون عن الاطراف المؤسسة للتحالف، أكدت على هدف واحد واضح وهو خوض الانتخابات النيابية من أجل بناء دولة يستحق العيش فيها من خلال رؤية سياسية مشتركة.

لوائح “كلنا وطني” تنادي بدولة القانون، المدنية، القادرة والعادلة.

تخلل الحفل فيديوهات موصفة الواقع اللبناني على جميع الأصعدة، ومؤكدة على خيار بديل جدي مكون من أصحاب الاختصاصات والانجازات من كل لبنان، وتم عرض 9 فيديوهات عن اللوائح التسعة تحدث فيها جميع المرشحين والمرشحات، وفيديو يوضح توزيع هذه اللوائح.

كما تم تعريف الحضور على جميع المرشحات والمرشحين من أصحاب الاختصاصات المختلفة والانجازات، الساعون الى بناء وطن يليق بالجميع، وختم الحفل بصورة تذكارية تجمع ال 66 مرشحة ومرشح .

ويهمنا التنويه أن هذه اللوائح الاستثنائية المنبثقة من الشعب اللبناني من مواطنات ومواطنين هي من الناس تكتب تاريخ ومفهوم جديد للعمل السياسي الإنتخابي. إذ لأول مرة في تاريخ لبنان السياسي، وفي الانتخابات النيابية تحالف وطني من كل لبنان في كل لبنان من أجل لبنان.