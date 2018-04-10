طعام مسافر سوري يغلق مطاراً في السويد !

قالت إدارة مطار لاندفيتر في يوتوبوري، بالسويد، إن حقيبة مسافر سوري كانت تحتوي على اللبن والعسل، دفعت سلطات أمن المطار الى إغلاقه، لعدة ساعات، في تشرين الأول الماضي.

ونقلت شبكة “الكومبس” السويدية، الخميس، عن صحيفة “يوتوبوري بوسطن” أن مسافراً سورياً يبلغ من العمر 20 عاماً، ويحمل جوازاً ألمانياً، حاول تمرير زجاجة وعبوتين من الطعام، من خلال الفحص الأمني الذي يخضع له المسافرون.

وذكرت الصحيفة أن الموظفين اكتشفوا في العبوتين والزجاجة رائحة كريهة تشبه رائحة رماد الحريق، كما أن أجهزة كشف المتفجرات بثت عند تمرير العبوتين إشارات بوجود متفجرات مع الرجل.

وأدت الاحترازات الأمنية الى إخلاء المطار وإلغاء الرحلات واعتقال الرجل كمشتبه به في محاولة ارتكاب جرائم إرهابية، ثم تم اتهامه بـ “محاولة إلحاق الدمار بالعامة”، وفق المصدر ذاته.

وبعد نقل الزجاجة والعبوتين في سيارة خاصة بالمفخخات والقيام بفحصها، وجد أنها لم تكن تحتوي سوى على اللبن والعسل.

وبحسب الصحيفة، فإن الرجل كان قد حزم بعض الأطعمة في الحقيبة لطفله، وحصل بعد ذلك على تذكرة طيران جديدة من الشرطة.