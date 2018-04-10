نفّذا أكثر من 30 عملية سرقة في الجنوب وجبل لبنان.. هذا ما حل بهم

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البلاغ التالي:

على اثر تقدم عدد كبير من المواطنين بشكاوى ضد مجهولين، بجرم سرقة من داخل سياراتهم بواسطة الكسر والخلع، وبعد ان تكاثرت هذه الظاهرة ضمن محافظتي الجنوب وجبل لبنان.

باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، اجراءاتها وتحرياتها لكشف هوية الفاعلين، ومن خلال المتابعة المستمرة ، تمكنت من معرفة هوية المشتبه بهما، وهما:

– ب. ا. ( مواليد عام 1968، لبناني)

– ط. م. ( مواليد عام 1958، لبناني)

وقد تبين أن:

الاول مطلوب للقضاء بـموجب 10 مذكرات واحكام عدلية بجرائم سرقة وسلب ومقاومة رجال السلطة.

الثاني مطلوب للقضاء بموجب مذكرتين بجرم سرقة واحتيال.

وانهما يستخدمان في عمليات السرقة سيارة نوع شيفرولية لون كحلي.

بتاريخي 6و7/4/2018، وبنتيجة الرصد والمتابعة الدقيقة، قامت قوة من هذه الشعبة بتوقيف (ب. ا.) في محلة السان تيريز، وضبطت معه الاداة التي استعملها في كسر زجاج السيارات، إضافة الى السيارة المذكورة المستخدمة خلال عمليات السرقة، كما اوقفت قوة اخرى المطلوب (ط. م.) في محلة برج البراجنة.

بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما، وانهما نفذا اكثر من 30 عملية سرقة من داخل سيارات مركونة الى جانب الطرقات في عدة مناطق منها: صيدا، السعديات، خلدة، جبيل وعمشيت.

