شاهد كيف يتفاخر جنود الإحتلال بقنص الأطفال في غزة

10 أبريل, 2018 - 12:14 مساءً المصدر: وكالات
شاهد كيف يتفاخر جنود الإحتلال بقنص الأطفال في غزة

10 أبريل, 2018

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل