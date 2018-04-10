موسكو تأمل بألا تصل الأمور إلى مواجهة عسكرية مع واشنطن

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عن أمل موسكو في ألا تصل الأمور في سوريا إلى مستوى التهديد باندلاع مواجهة عسكرية بين روسيا والولايات المتحدة.

وأكد بوغدانوف اليوم، أثناء مؤتمر صحفي، أن موسكو لا تزال تجري اتصالات عملية مع واشنطن بخصوص سوريا، مؤكدا أن الطرف الروسي يأمل في أن تنتصر العقلانية في هذا البلد.

وذكر الدبلوماسي أن روسيا قلقة من التصريحات الأمريكية بخصوص إمكانية توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، مشددا على أن هذا الأمر غير مقبول إطلاقا وفي غاية الخطورة.

وأضاف أن موسكو تأمل بأن تأخذ الولايات المتحدة في عين الاعتبار بيان الخارجية الروسية الذي يحذر من العواقب الوخيمة لأي اعتداء خارجي على سوريا بذريعة أخبار مفبركة.