حرب يدعو بري لعقد جلسة طارئة

دعا النائب بطرس حرب الى عقد جلسة طارئة للبث في موضوع اقتراع المغتربين وجلسة لتعزيز مراقبة العملية الانتخابية، مؤكدا على أن “كل ممارسات التيار الوطني الحر تتعارض مع المبادىء التي أعلنها الرئيس عون قبل توليه سدة الرئاسة”.

وإعتبر حرب في حديث لقناة الميادين أن “القانون الانتخابي الحالي هو للأغنياء ولمن يملك امكانات مادية كبيرة”، لافتا الى أن “هذا القانون هو الأسوأ اذ يضرب الحياة السياسية والديمقراطية في لبنان”.

وتابع “أدعو من يتهمونني بالإقطاع السياسي الى البحث عن معنى هذه الكلمة في المعجم، وليدلوني على مواطن واحد ربطت لقمة عيشه بشرط التوصيت لي أو أي شرط آخر. فيما غيري لا يلجأ إلا لهذا الأسلوب”، موضحا أننا “لا يمكننا تحمل نتائج اقتراع المغتربين في ظل شكوكنا بإمكانية التزوير”. وقال “الانتخابات معرضة للطعن لأن لا مادة في القانون الحالي، تتحدث عن اقتراع المغتربين”.

وأوضح حرب أن “القوات اللبنانية رفضوا البحث في التحالف معي لاعتباراتهم الخاصة على رغم أن ليس لدي معارضة لذلك”، مشيرا الى أن “هذه الانتخابات لن تفرز حالة سياسية جديدة. هذا القانون وضع للقضاء على الحياة السياسية الديمقراطية”.

وشدد على “أنني لدي عتب كبير على تيار المستقبل والرئيس الحريري الذي يسعى وراء حسابات تؤمن له تولي السلطة”، موضحا أن “مبادىء قوى ١٤ آذار ما زالت لدى جمهورها وليس لدى قادتها الذين كانوا السبب في فشل هذه القوى”.