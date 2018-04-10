كيف تكتشفون الشخصية الحقيقية لأي شخص في 10 ثوان

ينبهوننا دائماً كي لا ننخدع بالمظاهر، لأنها يمكن أن تغش. من الصعب فعلاً أن نحدد الشخصية الحقيقية للناس منذ اللقاء الأول بدون أن نقع في فخ الأحكام المسبقة. لكن مع هذه المؤشرات ال 4 التي نقدمها لكم من آي فراشة، يمكنكم أن تعرفوا كل شيء عن شخصية أي شخص في أقل من 10 ثوانٍ.

لدينا دائماً بعض الممانعة التي تمنعنا من أن ننفتح كثيراً على شخص جديد، لقاء جديد، علاقة صداقة جديدة أو حب، وذلك خوفاً من اكتشاف شيئ غير جذاب وراء المظاهر.

لكن يجب أن نعرف أن الكائن البشري ليس معصوماً عن الخطأ، فجسمه يخونه. عندما يتوجه أحد نحوكم، جسمه يكلمكم لكنكم لا ترونه بدون شك. لغة الجسد تكشف عن الطبع والشخصية أكثر بكثير مما تتخيلون.

يجب أن تعرفوا الأشياء ال 3 التي تكشف عن شخصية أي إنسان منذ اللحظات الأولى التي تلتقون به فيها. كهذا لن تخاطروا بالارتباط بعلاقات سيئة. كلما هو مطلوب منكم، أن تنتبهوا بشكل حذر إلى وضعية جلوسه، طريقته في الوقوف، في التعبير، وفي أن يكون.

تعاطفه

إذا لم يكن محدثكم بخيلاً بالحركات، إذا كان يستعمل يديه بإسراف للتعبير، إذا كان يعيركم كل انتباهه، إذا كان ينظر إليكم بتركيز وملامحه شديدة التعبير، فهو بدون شك شخص مليء بالتعاطف. لديه حس الإصغاء، يعطيكم من وقته ويشهد بتقديره لكم. إنه غالباً شخص كريم. إنه متعاطف لأنه يضع نفسه مكانكم. يعيركم أذناً صاغية ويمنحكم الفرصة للتعبير من دون أن يقاطعكم. يميل عادةً لإحناء رأسه إلى الأمام، علامةً على أن حديثكم يهمه.

ستقابلون شخصاً أقل تعاطفاً إذا كان يميل للمس رقبته أو معصميه، إلى التلاعب بعصبية بشيء ما. هذه الحركات تكشف لسوء الحظ أن حديثكم لا يهمه إلا قليلاً جداً. تعرفون عندها أن هذا الشخص لن يعطيكم انتباهه ولا أي شيء آخر…

انفتاح ذهنه

نعرف عموماً منذ اللقاء الأول إذا كان الشخص المواجه لنا يقدّرنا أو لا يحبنا أبداً. يكشف الجسم هذا بشكل فاضح. إنه هذا التيار الشهير الذي يمر…أو لا يمر !

تعرفون هذا عندما تلاحظون وضعيته. إذا كان الشخص يثبت نظره عليكم، إذا كانت ذراعاه مشدودتين ومتصالبتين، إذا كان يوجه طرف قدميه نحو الداخل، فهو لا يقدّركم كثيراً. إنه يكون أيضاً في طور البحث عن هفواتكم الصغيرة ويحكم عليكم، بعكس الشخص الذي يتصرف بشكل منفتح نحوكم. وهذا الأخير تعرفونه إذا كانت ذراعاه مسترخيتين أكثر، إذا كان جسمه كما انتباهه وفكره منفتح عليكم وموجه نحوكم. هذا الشخص مرتاح معكم.

حالته الفكرية

المؤشرات التي تدل على أن الشخص مهتم جداً عديدة. عموماً، هذا الشخص يداعب شعره، داخل ذراعيه، يبتسم ابتسامة خفيفة، يربت ذقنه، يملّس حاجبيه، الخ. وحركات عديدة أخرى تكشف عن اهتمامه الكامل بكم. صوته يميل إلى أن يكون مخملياً وإيقاعياً. بالمقابل، إذا كان هذا الشخص يراوغ بنظره عنكم، يفرك رقبته بعصبية ويلعب بأصابعه بتوتر، فهو يشعر بالملل.